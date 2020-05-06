台灣高鐵（2633）6日董事會通過，擬發行150億元無擔保普通公司債，發行期間不超過30年，主要用途為償還債務，此次為台灣高鐵近年來第二度發行公司債，預料發行規模將更勝去年11月的80億元。

台灣高鐵今年來營運受新冠肺炎疫情影響，營收大幅縮減，4月合併營收20.34億元，年減49.83％，月減14.45％，為近10年單月新低，累計前4月合併營收116.34億元，較去年同期衰退26.44％。

台灣高鐵去年11月為清償聯貸債務，已發行80億元無擔保公司債，票面利率1.60％，此次計畫再度發行無擔保公司債，發行總額最高150億元，自董事會決議日起一年內一次或分次發行，主要用途仍為償還債務，鎖住市場低利。

市場解讀，台灣高鐵此次大規模發債，除了希望藉由低利率借新還舊外，省下利息支出之外，同時也能達到充實營運資金，以因應疫情衝擊。

(工商 )