大陸工信部近日批准組建國家高性能醫療器械創新中心和國家積體電路特色工藝及封裝測試創新中心。國家高性能醫療器械創新中心依托深圳高性能醫療器械國家研究院有限公司組建，股東包括：邁瑞生物、聯影醫療、先健科技、中科院深圳先進技術研究院、哈爾濱工業大學等行業骨幹單位。

此外，國家積體電路特色工藝及封裝測試創新中心依托江蘇華進半導體封裝研究中心有限公司組建，股東包括：長電科技、通富微電、天水華天、深南電路、蘇州晶方和中科院微電子所等積體電路封測與材料領域的骨幹企業和科研院所。

(工商 )