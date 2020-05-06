陸批准組建國家積體電路封裝測試創新中心 19:002020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部近日批准組建國家高性能醫療器械創新中心和國家積體電路特色工藝及封裝測試創新中心。國家高性能醫療器械創新中心依托深圳高性能醫療器械國家研究院有限公司組建，股東包括：邁瑞生物、聯影醫療、先健科技、中科院深圳先進技術研究院、哈爾濱工業大學等行業骨幹單位。 此外，國家積體電路特色工藝及封裝測試創新中心依托江蘇華進半導體封裝研究中心有限公司組建，股東包括：長電科技、通富微電、天水華天、深南電路、蘇州晶方和中科院微電子所等積體電路封測與材料領域的骨幹企業和科研院所。 (工商 ) #國家 #創新中心 #組建 #積體電路 #封裝測試 也許您會感興趣 推薦閱讀 生技業認清不能靠別人 台灣組國家隊自製疫苗藥物 19:002020/05/02 財經 防疫邁步 浴火重生成另類國家隊 04:102020/05/02 地方新聞 台南「國家隊」偷賣黑心口罩 110萬片海撈1000萬！ 07:062020/05/02 社會 芯動提告長電 索賠1.75億元 04:102020/05/03 全球財經 產經解析－國際貨幣基金援助 新興市場債可望撥雲見日？ 04:102020/05/03 全球財經 台灣精品醫療防疫國家隊成軍上線雲端搶單 21:452020/05/04 財經 國家發明創作獎 說明會全台開跑 04:102020/05/05 產業特刊 快評》組的是選務國家隊 還是罷韓國家隊？ 23:582020/05/05 政治 洪蘭警示：學生不唱國歌、政府不掛國旗 國家認同就消失了 17:092020/05/06 時事 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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