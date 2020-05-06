文萌樓將維持原有的格局，保留過去公娼的特色。（游念育攝）

公娼的特色櫥窗也會維持下來，未來開放民眾參觀。

直轄市定古蹟「文萌樓」，在北市文化局及民間專業團隊多年居中協調、輔 導下，6日舉行啟動工程儀式，預計1年將完成古蹟修復，文化局及文化部補助經費共新台幣800萬元，未來1樓將規畫為文萌樓相關歷史資訊、文物、照片及執業場景展示空間，2樓提供藝文、公益團隊進駐並協助管理古蹟。

位在歸綏街的文萌樓從1941年開始就是公娼館，具有性產業歷史的記憶，室內隔間反映出公娼館的氣氛，2006年登錄為市定古蹟，文萌樓早期由日日春協會承租經營，2011年屋主林一桂因經濟問題將房屋賣出，新屋主林麗萍要求日日春遷出，經過多年興訟，日日春敗訴在2017年遷出，而林麗萍也在2019年繳交修復再利用計畫，並通過文資審查，今年終於啟動修復工程。

林麗萍表示，當初買文萌樓時，得知老伯伯對文萌樓仍有感情，就答應讓林一桂繼續住在裡面，但現在面臨修復，也幫林一桂尋找商旅居住，讓老伯伯能繼續到文萌樓監工。

文化局副局長田瑋也代表文化局向林麗萍道歉，田瑋說，因過去不得已用行政手段開罰過林麗萍2次，如今文萌樓是市文化局、日日春和林麗萍「一笑泯恩仇」的所在，未來文萌樓不會只有空殼，而是大稻埕文化不可或缺的一塊。

日日春關懷互助協會祕書郭姵妤指出，過去有些紛爭衝突，但屋主也體認到文萌樓很不容易，這裡是台灣的驕傲，過去性產業的歷史也受到肯定，讓小姐的故事可以被看見。

接受屋主林麗萍委託修復文萌樓的建築師呂大吉說，會依據修復再利用計畫執行，維持原有的格局，過去公娼館的特色櫥窗、室內的隔間等特色，都會保存下來。

(中時 )