真善美社會福利基金會每年母親節都會義賣憨兒的手作玫瑰花，今年受到疫情影響，到4月中時，銷售量還不到往年1成。基金會決定向桃園抗疫英雄表達心意，推出「送愛挺醫護」，消息一傳出，就銷售一空，共募得12300朵花，送給桃園10間醫院。

真善美社福基金會表示，原先預計募集1萬朵玫瑰花，在桃園市議員謝美英與救國團中壢團委會率先響應認購1200朵花送往聯新國際醫院以及中壢天晟醫院。後續不少民眾發揮愛心，總共募得12300朵手作花，總共送給林口長庚、桃園長庚、聖保祿、國軍桃園總醫院、怡仁綜合醫院、敏盛經國醫院、衛生福利部桃園醫院共10間。希望辛苦的醫護人員，能在母親節前夕收到花朵。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，「防疫期間醫護人員真的很辛苦，很開心有這個機會送出我們憨兒們自己折的花朵，也謝謝社會大眾給這些弱勢憨兒展現才能的機會。」

(中時 )