中職》郭阜林全壘打 統一獅連13場開轟追平紀錄 19:052020/05/06 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一獅郭阜林敲出全壘打，追平中職團隊連續13場次全壘打紀錄。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟與統一獅展開土投對決，將由「嘟嘟」潘威倫對上廖乙忠，2局上半郭阜林敲出左外野全壘打，讓統一獅連續13場比賽開轟，追平中職紀錄，統一獅以1比0領先。 賽前統一獅已連續12場比賽敲出全壘打，已追平隊史最多連續場次紀錄，今日郭阜林這發全壘打，更追平中職紀錄。過去兄弟曾2度連13場開轟，分別是在2017年以及2019年。 中職》國軍明日賽前領唱國歌 為臺灣加油 中職》購票時間出爐 悍將推專屬套票 (中時 ) #統一獅 #追平 #郭阜林 #全壘打 #13 也許您會感興趣 體育熱門新聞 《時來運轉》連假宅在家買運彩 他花100元就中 - 體育 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 中職》國軍明日賽前領唱國歌 為臺灣加油 - 體育 中職》昨日2度爭議判決 主審尤志欽下二軍 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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