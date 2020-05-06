中信兄弟與統一獅展開土投對決，將由「嘟嘟」潘威倫對上廖乙忠，2局上半郭阜林敲出左外野全壘打，讓統一獅連續13場比賽開轟，追平中職紀錄，統一獅以1比0領先。

賽前統一獅已連續12場比賽敲出全壘打，已追平隊史最多連續場次紀錄，今日郭阜林這發全壘打，更追平中職紀錄。過去兄弟曾2度連13場開轟，分別是在2017年以及2019年。

(中時 )