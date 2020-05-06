陳姓男子僅滯欠交通罰鍰1.8萬元，卻被拍賣祖厝，引發軒然大波，陳男日前聲明異議，正由行政執行署調查。執行署6日公布初步調查結果，指宜蘭分署筆錄確有記載不詳實之缺失，將議處失職人員。不過，執行署強調本案確實合法送達、依法貼封條，暗指陳明知房產遭查封卻刻意隱瞞、謊稱郵局有存款可供執行，甚至懷疑陳男有收租，並非無力繳納。執行署強調，本月下旬會依法做出妥適處分。

執行署強調，各執行分署對於真正無力繳納但有心面對案件之弱勢義務人，會優先採取寬緩措施，協助其渡過難關；但對刻意欠繳、視法律於無物之義務人，也會堅定執法，杜絕違法義務人之僥倖心態。執行署的說法，似乎暗示陳男說謊，顯示很有可能會駁回陳男的聲明異議案，繼續依法執行。

執行署指出，依據宜蘭分署統計，陳男共有71案，包括欠綜所稅、健保費、交通罰鍰，應納金額合計31萬3,682元，經執行徵起金額6萬4,312元，目前尚有2件交通罰鍰案件未結，滯欠金額合計1萬8,000元。

針對陳男指控送達證書上其母親簽名遭人偽造、不知房屋遭查封、未張貼封條情事，執行署逐一駁斥，指送達證書簽名確是陳母本人所簽，且陳男去年9月房屋第一次拍賣時，曾在房子附近被攔查酒駕扣車，因此陳男所稱他平時都在外地打零工沒回家，顯有隱瞞，說法不實。另宜蘭分署確實於2018年4月去張貼封條。

陳男向媒體聲稱其郵局存款有4萬餘元，可供執行，還說被查封的房屋內有「新買的家電」，但經查去年2月他郵局款項僅195元，屋內並沒有「新買的家電」，至於陳男主張可執行的瓦斯爐、冷氣、冰箱、電視，均為陳母所有，因中古家電殘值不高，且為保存、炊煮食物及收取外界訊息之家庭用品，依法不得查封。

執行署強調，陳男自2006年3月至去年9月，屢因無照駕駛、酒駕，被罰15件，金額合計20萬7,400元，其中酒駕罰鍰部分，陳男都繳清。陳男也向媒體表示有工作收入，最近曾裝修家裡。執行署還發現陳男將房間出租，並收取租金，恐另有租金收入，顯有繳納能力，懷疑他刻意不繳。

不過，執行署也承認，宜蘭分署相關筆錄記載「經詢鄰居表示，義務人即住於此」，相關筆錄在場人之記載混淆不清，製作確有疏失，將依規定議處外，並將加強專業訓練，以避免再有類似瑕疵發生。

(中時 )