蘋果周二宣布，受新冠肺炎疫情影響，首度改以數位形式召開的2020年WWDC全球開發者大會將於6月22日登場，並破例開放所有開發者免費參加。

蘋果表示，今年WWDC大會將於6月22日登場，所有開發者可透過Apple Developer App和Apple開發者網站以線上虛擬方式免費參加。

蘋果指出，WWDC20為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的未來發展，並能向蘋果工程師學習，攜手打造各種App體驗。

蘋果全球行銷資深副總裁希勒（Phil Schiller）表示，「WWDC20將會是蘋果有史以來規模最大的大會，在6月的一個星期間，以前所未有的方式讓全球超過2,300萬開發者社群齊聚一堂，了解蘋果平台的未來展望。」

他還說，「我們已等不及在6月大會上與全球的開發者社群見面，並和大家分享公司開發的所有新工具，以幫助他們開發出更棒的app與服務。」

蘋果每年有兩個最重要的會議，一個是秋季的硬體新品發表會，一個就是夏季的WWDC開發者大會。

由於爆發新冠肺炎疫情，蘋果3月時就決定WWDC年會將改採網路形式舉行，往年年會都在加州聖荷西舉辦，都會吸引超過5,000名開發者參加。

因為疫情的關係，諸如臉書、微軟、與Alphabet的谷歌（Google）等科技大廠不是決定取消軟體開發者年會，就是改為線上舉行。

WWDC主要是聚焦於蘋果所有產品平台與服務的軟體更新，其中iPhone軟體更新尤其最受外界矚目，但有時候蘋果也會在大會上發表新的硬體產品。

去年蘋果就在WWDC大會上發表Mac Pro，2017年年會則發表HomePod智慧音箱。

事實上，在疫情期間蘋果就發表多項新產品，3月時發表iPadPro與MacBook Air，4月時發表平價款iPhone SE，上周一則又發表新改款的 MacBook Pro。

(工商 )