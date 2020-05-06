國民黨前副祕書長蔡正元今天重批錢櫃老闆練台生，至今不敢露面、沒公開道歉，連賠償都小里小氣，完全沒有誠意面對責任。而且年代主播張雅琴、謝震武等人，在八仙塵爆案窮追猛打萬海集團老闆陳柏廷，在錢櫃大火案卻對練台生隻字不提，媒體公信何在？台北市長柯文哲在大巨蛋案，主動點名遠雄集團董事長趙藤雄，對錢櫃至今只敢講業者，不敢提「練台生」三個字，還護著練台生；張、謝、柯等人根本都是「完全的雙重標準」。

蔡正元說，以八仙塵爆、大巨蛋「弊」案而言，一件是業者出事，一件是台北市政府啟動；但從這兩案來比較錢櫃大火案，正可看張雅琴、謝震武以及柯文哲等人，倒底是怎麼樣的雙重標準，非常值得大眾關注。畢竟市政府、媒體屬公共機構或公共財，怎麼處理錢櫃案，須向大眾合理交代。

他說，當初巨蛋案，台北市政府如何主動點名遠雄？柯文哲怎樣一再痛罵、直接攻擊趙藤雄？但錢櫃案，柯文哲及副市長黃珊珊不僅都只講「業者」，至今不敢講「練台生」三個字，而且市府對錢櫃本來也沒有動作，幾天後才在市議會壓力說要停止營運等等。相較柯文哲在大巨蛋案可不是講「業者」，而是直接攻擊趙藤雄，敲鑼打鼓不准遠雄施工，處理錢櫃案顯然不是同一標準，還護著練台生，真的差太多了。

至於媒體人張雅琴、謝震武，當年如何批判趙藤雄、八仙案，現在碰到「練台生」都沒講一句話，只講到基層，媒體人的公信標準何在？

蔡正元說，錢櫃大火造成6死90多人輕重傷，嚴重程度不比當年的八仙塵爆小。當年張雅琴、謝震武如何點名萬海航運老闆陳柏廷出來道歉，嗆萬海賠一億元還不夠，還要扣押陳柏廷財產；如今張、謝有要求扣押練台生財產嗎？況且八仙還只是萬海集團旗下的企業，練台生卻是錢櫃董事長，不是一般股東。張、謝自稱有公信力的媒體人，只不過捧年代的飯碗、吃練台生給的飯而已，但媒體是公共財，不是視為練台生的私產，張、謝怎能不敢評論，連報導都不敢談練台生，差距這麼大？公信標準何在？

而且錢櫃大火案，練台生至今不敢露面、沒有公開道歉，萬海陳柏廷除了公開出面道歉，還很誠意拿一億元出來賠償，練台生卻連賠償都小里小氣，只先給 100萬元慰問金，說要個別討論，完全不夠誠意，非常不好。

蔡正元說，其實八仙塵爆時，除了張雅琴、謝震武等，包括三立、民視的綠媒多位媒體人，除了批判萬海，也攻擊當時的新北市長朱立倫、中央的馬英九總統；結果現在對錢櫃案，綠媒、民進黨立委對「業者」練台生都靜悄悄，無人吭聲，甚至國民黨立委也沒人講練台生，而柯文哲競選市長時也是受練台生幫忙的，原本應「對事不對人」，如今卻「對人不對事」的雙重處理標準，是最可悲的。

(中時 )