前大法官許玉秀與司改會主張「唯一符合正義的方案是參審與陪審一併試行」，司法院發聲明稿一一澄清，指併行制是司改國是會議中最不受支持的方案，況且有94.9％民眾認為法官應在場參與討論，參審制是最適合台灣的司法制度。

司法院表示，司法院及行政院共同推動之國民參與刑事審判制度，符合總統府2017年司法改革國是會議關於人民參與審判制度之表決結果，況且當時的會議表決中，「參審陪審併行」為司法改革國是會議中最不受支持之方案。

司法院表示，依據司改國是會議表決結果，參考民意調查對於國民與法官合審合判之偏好，以實際參與國民參審模擬法庭的民眾，有高達94.9％認為法官應在場參與討論，實證反映出民眾需要法律專業的法官在場協助，也印證民眾可以充分自主的作出決定

司法院澄清，之前和法務部與民間司改會及陪審團協會的協商，僅止於蒐集意見階段，最終並未達成共識；司法院呼籲立法過程，務實理性討論，共同致力推動國民參與刑事審判制度，始為根本之道。

(中時 )