王莫昀／台北報導

為照顧受新冠肺炎衝擊影響的勞工朋友，勞動部自4月30日開辦勞工紓困貸款；據信保基金統計，至5月6日17點30分止，勞工紓困貸款的總核保件數已達6萬9,987件，辦理勞工紓困貸款的前3名金融機構分別為第一銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行，核保件數皆各超過1萬件。

目前勞工紓困貸款核保1萬6,786件居冠的第一銀行表示，為服務廣大的勞工朋友，除提供分行臨櫃服務外，這次特別開發專屬的「防疫紓困貸款平台」，讓勞工朋友透過線上填寫簡單資料，送出貸款申請，銀行就有專人會聯繫，提供後續的服務，「五一連假」期間，透過第一銀行線上平台完成進件即近1萬戶。

為加快分行作業處理效率，第一銀行內部也增加100多位支援人力，除由總行調派外，也對外招募短期派遣人力；另方面，第一銀行事先規畫內部流程分工，引導客戶快速完成申辦手續，而在加速完成內部簡易徵審、送信保核保後，從昨天開始撥款，期盼在疫情期間，協助客戶度過難關。

(中時 )