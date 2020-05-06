蘆竹區公所一早開始湧入申請紓困補助的民眾，人潮多時一度讓現場人員忙不過來。總計有297組民眾前往辦理，但許多民眾因資料檢附不足，實際成功辦理的數量僅85件。而在辦理過程中，也發生有工人因流程過於繁瑣而情緒激動，和承辦人起口角，還要求區長出來處理。

公所一早開始湧入申請民眾，人多到讓現場人員一度忙不過來。截至6日下午5點，總計有297組民眾前往辦理，但許多民眾因資料檢附不足，實際成功辦理的數量僅85件。蘆竹區公所社會課課長謝明儒指出，雖然需檢附資料繁多，但大部分民眾被要求補件時，態度都算理性，會好好補齊資料。

而比較特殊的情況是，一名打零工工人資料皆有備全，但在辦理過程中，不滿簽屬切結書與寫領據，認為流程太過繁瑣，而和承辦人發生口角，要求簡化流程，出言要求區長出來處理，後來由在場的主任秘書聆聽工人陳情。

謝明儒說為了因應6日申請紓困，公所前一日也特別將三樓大禮堂設成紓困申請專區，準備好切結書、申請文件，並整理場地、張貼公告海報等，還把一台影印機都搬上來，大家前一晚也都加班到6、7點，為紓困方案做好準備。

(中時 )