砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）4月營收1.97億元，月減12.04％、年減6.23％。法人指出，衰退主要因RF（射頻元件）波動性仍大，但光通訊產品比重拉升至25.69％，顯示基建相關需求較穩定，與中國5G基地台建置及Fiber to the home（光纖到戶）有關，而隨手機結構改變，持續看好5G為今年一大成長動能。

全新光通訊產品自3月起比重明顯提升、達20.3％，4月更拉升至25.69％，顯示基建相關需求相對穩定，惟尚無法補足手機RF拉貨缺口，致4月營收失守2億元大關，5月營收目前尚未明朗，實際營收認列需看客戶最後拉貨情況而定；全新今年前4月營收達8.46億元，年增24.25％。

雖然手機方面有較高不確定性，但法人認為，2019年全年5G手機銷售不到2,000萬支，但2020年首季已突破這個水準，5G是今年重頭戲，高通、聯發科等指標公司也預估，5G手機約在1.7～2.25億支左右，比重一定較2019年來得高。由於5G手機需要額外的PA（功率放大器）支援，依照客戶設計不同將多1～3顆不等，帶動砷化鎵材料消耗多20～30％，因此，對後市也毋須太悲觀。

(工商 )