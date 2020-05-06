新冠肺炎防疫期間，日本歌手PIKO太郎也將之前爆紅全球的〈PPAP〉重新製作為2020年的洗手舞版本〈PPAP-2020-〉，其中「Wash Wash Wash」重點句讓人瑯瑯上口，也成為在網路上最受歡迎的提倡防疫歌曲之一。同為avex旗下的華語藝人共襄盛舉，鬼鬼吳映潔特地去找來豹紋睡衣，復刻PIKO太郎展現歌曲趣味，黃偉晉長手長腳但跳起洗手舞如魚得水有模有樣，呂薔也展現了難得的驚人舞蹈細胞，石承鎬則是拿出壓箱絕活讓粉絲知道原來他的律動感可是天生自來，Project 88靠年輕活潑把洗手舞跳成了青春舞曲，盧子杰則是找來了小姪女一同溫馨共舞，Peter Fish彼得魚則是將洗手舞跳成了重節奏強拍的魚式音樂，每個人的表現都俏皮的讓人覺得有趣，也在無形之中將這首最新的〈PPAP-2020-〉給學了起來，充分達到「防疫之歌」的效用。

四月甫結束《背光旅行》EP宣傳期的黃偉晉最擔心的就是口罩問題。他每天都戴著口罩拼命趕通告，一有空就洗手，也一直以為他口罩的量是足夠的，壓根兒沒有空去排口罩，直到前幾天他才發現口罩快沒了，心裡有點驚慌,到處求救,經紀人立刻教他上網購買，這才發現原來現在購買口罩是那麼方便,而且很符合沒事宅在家玩電動的他,只要動動手指頭就可以順利買到,讓他安心不少，也自嘲：「現在買口罩比玩線上遊戲蓋演唱會場地還重要。」

鬼鬼吳映潔則說：「我長那麼大，第一次意識到口罩的重要性，現在口罩應該跟手機一樣還重要。」她記得疫情剛剛發生的時候,有一天去找朋友因為口罩放在口袋裡沒及時戴上,差點被朋友拒在門外。其實口罩戴久了，小小感覺會有後遺症，像有一次搭計程車時，司機幫忙噴酒精消毒，但戴著口罩的鬼鬼吳映潔壓根沒聞到酒精味，當下以為自己鼻子怎麼了？只好偷偷把口罩拉下一點點確認,聞到濃濃的酒精味才放下心來，她說：「現在非常時期，真的是會疑神疑鬼的啦。」但是只要做好戴口罩﹑勤洗手﹑保持安全社交距離,自己就會放心很多,但洗手真的很重要,把這個洗手歌學起來跟著唱一遍就可以把手洗得乾乾淨淨,要不然跟著一起跳,又可以達到小小運動的效果。

疫情期間大家紛紛轉往線上虛擬活動，粉絲不用出門就可以在線上看到喜愛的歌手們演出，除了許多國內外歌手演唱會之外，像是呂薔Amuyi最近的每週三晚上8點半固定上線唱歌給大家聽，還可以提早點歌。黃偉晉和鬼鬼吳映潔也不定時會在IG的限時動態上與大家互動，藝人動態可洽avex taiwan官網。

PIKO太郎〈PPAP-2020-〉寓教於樂一起洗「Wash Wash舞」群星響應。（圖片提供：愛貝克思）

PIKO太郎〈PPAP-2020-〉寓教於樂一起洗「Wash Wash舞」群星響應。（圖片提供：愛貝克思）

PIKO太郎〈PPAP-2020-〉寓教於樂一起洗「Wash Wash舞」群星響應。（圖片提供：愛貝克思）

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