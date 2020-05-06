林子閎與女友「四葉草」朱主愛穩定交往多時，兩人還一起演出華視、公視台語台《若是一個人》，他6日宣布加盟TVBS《藝人事務所》，被問到與四葉草感情近況時，驚爆兩人已經超過兩個月沒聯絡了！

林子閎解釋，因四葉草最近參與大陸真人秀節目《創造營2020》，依製作單位規定不能帶手機對外聯繫，兩人也因此有兩個多月沒聯絡，這也是他們交往以來分開最久的一段時間。這樣分隔兩地又無法聯繫的狀態大概要維持到七月。他說女友只交代「你不可以亂搞」，「亂搞的定義很廣，這種才可怕，所以我就是儘可能乖乖的。」他坦言有時會想念、想跟對方說說話，就會像寫日記一樣傳訊息給對方，只是一直都呈現未讀未回的狀態。

他表示，愈是花花綠綠的世界，心就愈是要沈穩，兩人交往有很好的共識是「不管你今天做什麼工作、身處在哪裡，心裡都會放著對方」。被問是否希望她快被淘汰？他苦笑：「我能夠理解為何有這問題，因為人會有私心。但我對於感情有一個很大宗旨，你能夠放手的才叫真愛！」他希望女友專心，不要因為感情而影響工作。

林子閎說，他當兵時也與外界完全隔絕聯繫，回家看到家人時心情是「我在當兵、我被關在裡面，我是最慘的人」！當時不太能理解家人等待你的感覺，「現在則感覺好像我在幫她守著兵役」，總共要分開四個月，很像服軍事替代役，送她出國的前一晚他們聊得比較晚，但隔天一早兩人又好像什麼事都沒有發生。女友不在的日子，他也熱衷過起「一個人」的生活，會自己去公園散步，也開始一頭熱鑽研起園藝造景。

被問最近熱門的「看手機」話題，林子閎笑著坦言，兩人會看彼此手機，好笑的是他們都看了對方的手機網頁瀏覽紀錄，結果他發現女友會查「天秤男如何攻略」，他則是會查「雙魚女的浪漫定義」這類好笑的星座相關分析，「還好不是查牡羊座，不然就尷尬」。兩人都認同交往最重要的就是不能欺騙。

林子閎於《若是一個人》中飾演女主角孫可芳的前男友「楊大和」，角色個性自私，真實呈現男女談戀愛時可能發生的情況，讓大批網友心有戚戚焉，卻也罵他「渣和」，會不會擔心自己被討厭而掉粉：「被罵我不怕，怕的是沒有人討論這個角色。」

林子閎接受訪問時也表示，其實這角色不「渣」，他說：「這角色最大的問題是他活在自己的世界，或者是缺乏替別人著想的神經。」他希望觀眾能看到最後，這角色後面會反轉讓大家改觀。被問及現實感情世界有沒有難忘的分手狀況，他說：「有一次是很理性的情況跟對方談，分手的時候有說有笑，自己覺得這段感情是很和平冷靜地結束，滿溫馨的感覺，事後我才知道對方難過哭得要死，就會覺得有點抱歉，就像劇中楊大和天真以為感情結束，還是可以跟對方當朋友，但是女主角完全沒辦法。」

他說自己演這角色有種使命感，要把很多男孩子不敢講的、心裡想的呈現出來，包括對這段感情的想法，「我不覺得楊大和不OK，只覺得兩人因為這樣分開滿傻的，其實楊大和還沒釐清自己的想法，是否真的不想兩個人在一起，他根本還沒搞清楚就講出『想要一個人』，結果女主角也意氣用事」。

他不諱言跟女友也會吵架溝通，但他們有約好吵完會先冷靜，先說至少三個對方的優點，「一定要先講，不然會有懲罰！」各講完對方優點後、就要再說「這件事我有做什麼不對的地方」的自我反省，這種先由自己帶出喜歡對方的、感謝對方的部分，再由自己提出反省的理性溝通方式，他覺得滿好的。

(中時 )