那通打進副控室的電話... 媒體巨獸「你好大我不怕」！

東森美女主播吳宇舒老公朱凱翔是政論節目《平論無雙》製作人，未料他日前卻驚傳請辭，還拍片爆料節目暗黑內幕，不僅因為討論錢櫃6死大火被電視台長官施壓，事後看了YouTube上傳節目，才驚覺「有提到練台生董事長跟錢櫃的責任的這一整段都被剪掉了才上傳」，而製作單位事前完全沒被告知！

朱凱翔拍片驚爆《平論無雙》暗黑內幕，他說上禮拜最重要的新聞就是錢櫃6死大火，當然也成為4月27號禮拜一節目討論重點，「其實在討論當下，我們在副控室裡面就有接到長官打來的電話說，是不是就好了，不要再講這個。」

《平論無雙》照慣例播出後，都會整集完整上傳YouTube，但朱凱翔卻發現那天上傳時間只有40分鐘，「有提到練台生董事長跟錢櫃的責任的這一整段都被剪掉了才上傳，而我們製作單位其實不知道」。

後來禮拜三製作單位想繼續討論錢櫃議題，腳本寫好，也發給來賓，但錄影前一小時，朱凱翔又被電視台主管告知，是不是不要再談(錢櫃)了。對此，朱凱翔感嘆這不是媒體巨獸，什麼才是媒體巨獸！據悉，朱凱翔是在上月30號請辭離開《平論無雙》。

(中時電子報)