橘子集團旗下江湖桔子代理，上海睿邏網路開發、盛趣遊戲發行的擬真生活養成手遊《小森生活》，於今（6）日進行首度改版，推出【拍照系統】、【攝影大賽】、【新村民－冬馬劇情】、【限定日記－貓奴五月手札】、【貓奴親子打工版】、【小森打工版】共六大新內容；此外，官方也同步釋出各項獎勵，像是完成打工版任務可獲得稀有級愛麗絲主題服裝「白兔先生套裝」、「愛麗絲套裝」、「愛麗絲貓咪套裝」，還有更多好禮等著玩家來領取！

全新拍照系統登場、尋找新村民「冬馬」體驗新人物劇情、參加攝影大賽展示作品登上小森看板！

玩家將與攝影師「冬馬」在小森村相遇，透過幫助「冬馬」找回遺失的新相機，將可獲得「相機」開啟【拍照系統】；並開啟「相冊」功能，可參加【攝影大賽】。【拍照系統】可以讓角色展現各種可愛POSE、並邀請好友入鏡，還能隱藏NPC或路人，共有九種濾鏡可套用，拍攝出各種有趣照片，分享遊戲中的各種成就、展現家園精心裝扮的成果！

《小森生活》新村民「冬馬」(圖/江湖桔子 提供)

【攝影大賽】於2020年5月6日起至2020年６月２日，每一週為不同拍攝主題，分別為：貓咪萌日常、貓貓的神奇姿勢、多胞胎貓咪、貓奴與貓皇親子照，依照對應主題拍攝照片、即可報名參加。每個主題比賽皆有16個得獎名額，第1名可獲得「金貝殼」*2000、「清新濾鏡」*10、「粉夏濾鏡」*10，第2名為「金貝殼」*600、「清新濾鏡」*5、「粉夏濾鏡」*5，第3名為「金貝殼」*600、「清新濾鏡」*3、「粉夏濾鏡」*3，第4至10名為「金貝殼」*300、第11至16名為「金貝殼」*150。前三名照片將會被刊登在「海街」的三個廣告牌、冠軍照片還會登上「照相館」頂部看板，讓全伺服器玩家們共同見證你的作品！

《小森生活》拍照系統(圖/江湖桔子 提供)

《小森生活》攝影大賽共有四種不同主題(圖/江湖桔子 提供)

《小森生活》攝影大賽冠軍可取得2000金貝殼等豪華獎勵(圖/江湖桔子 提供)

限定日記－貓奴五月手札、打工版開啟！取得限定料理菜譜與貓咪服裝！

除了新系統登場外，官方也更新推出【限定日記－貓奴五月手札】、【貓奴親子打工版】及【小森打工版】，可分別獲得獨家限定的虛寶獎勵，【限定日記－貓奴五月手札】共有五大日記任務：跟貓咪拍照、參加攝影大賽、幫朋友的貓咪日常照投票、參加攝影大賽決賽投票、觀賞前三名的貓咪日常照，完成日記任務可獲得「貓蓋飯」料理菜譜，是遊戲中唯一可以與貓咪共享的新料理！

《小森生活》貓蓋飯(圖/江湖桔子 提供)

【貓奴親子打工版】及【小森打工版】將不定期推出各種限定活動、可獲得稀有服裝、道具等不同獎勵；此次完成指定任務，可取得稀有級愛麗絲主題服裝「白兔先生套裝」、「愛麗絲套裝」、「愛麗絲貓咪套裝」，為貓主子添新衣、穿上主僕套裝！詳細改版活動資訊，請鎖定官方網站及粉絲專頁相關消息。

《小森生活》稀有服裝－愛麗絲套裝(圖/江湖桔子 提供)

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