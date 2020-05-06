董育君加盟豪記唱片，推出新專輯《因為愛你》，今年43歲的她，身材保養得宜，身邊不乏追求者，目前已單身3年，表示還沒遇到對的人，父母也從不催婚，談到感情就順其自然，坦言沒跟圈內人交往過，不過以前曾遇過2個渣男劈腿，直呼：「嚇死了，沒辦法接受花心男。」

她憶起剛出社會時，相信人都是誠實的，但初戀、第2段戀愛都是對方劈腿同事，初戀是跟公司的主管，2人沒有同居，每天都會打電話維繫感情，不過她卻發現男友有一陣子突然很早出門，加上無意間看到男友通訊錄，會很早打給一個不認識的電話，她問男友後，男友先否認只是接送同事，她隨後直接打給該陌生電話，結果是一位年輕女生接起，她甚至聽到男友的聲音在女子的旁邊，感嘆說：「就知道對方是他上班的同事，我神經這麼大條也會發現。」

她與女同事當面對質，豈料對方直言很喜歡她男友，她當場傻眼：「妳知道我跟他在交往？」對方只說：「我知道，可是我真的喜歡他。」她隨後與男友提分手，但男友積極求復合，讓她心軟，3個月後，她再度發現男友與同一位女同事仍有私下聯絡，她無奈表示工作上難斷離，只能分手，雖然男友再度挽留，她堅決不會復合：「我想清楚了，我祝你們幸福。」

雖然感情上，還沒找到好歸宿，不過個性孝順的董育君，曾透露父親因為經商失敗，欠下千萬債務，她身為長女，拼命工作，除了跑場歌唱，還身兼數份工作，時間滿檔，她現認為自己好像不太能結婚，因背負家庭責任滿重，把重心放在陪伴家人身上。

(中時 )