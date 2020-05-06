聽聞有隔離者亂跑，引發民眾虛驚。（陳鴻偉翻攝）

新冠肺炎疫情還在持續，口罩、防護衣的資源十分寶貴，但竟有民眾2日時打電話惡作劇，指稱有1名居家隔離者，竟然偷跑外出，到成都路的KTV唱歌，警消獲報不敢大意，全幅武裝前往找人，最後卻發現是報假案，現已調查監視器，要追查這名無聊人士。

萬華警消2日晚間接獲民眾報案，表示有1名應在家隔離檢疫的男子，趁機偷跑外出，前往KTV和人唱歌，消防人員為此穿上隔離衣，大陣仗進入6樓包廂找人，經逐一詢問，忙了快1小時一無所獲。

警消後來找報案人查證，卻發現對方竟然使用公共電話，地點則是KTV附近，經確認後，認為對方惡作劇報假案，現已調閱周遭監視器追人中。

警消表示，當天消防人員穿著只能用1次的隔離防護衣，還配戴N95口罩，花費心力卻是烏龍一場，嚴重浪費社會及醫療資源，擬依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，要找出這名無聊人士法辦。

(中時 )