第15季WSBL女子超級籃球聯賽今天點燃戰火，開幕日首場比賽台元開賽就打出10比0高潮，在一路領先的情況下80比58告捷，台元新任教頭邱啟益執掌兵符首戰就奪勝。

曾是中華男籃隊國手的邱啟益，高掛球鞋後在裕隆恐龍隊教練團繼續籃球生涯，對於女籃執教初登板，坦言相當既新奇又緊張，也是很特別的經驗，帶男籃時風格比較嚴厲，面對女籃球員，則要把女將們當成女兒來看，講話得比較溫柔、多點耐心。

台元林文佑、林宛瑜均貢獻雙位數得分，林文佑17分、林宛瑜11分，而透過首屆WSBL選秀會中選的新人陳亭羽，首戰獲得9分，對於WSBL處女秀，陳亭羽認為既緊張又興奮，但自己有位有點卡卡，還有一些問題要修正，邱啟益是她球員經歷的第一位男教頭，和女教練比起來，她認為男生教練講話比較直接，會直接點出問題，不過過去在台北市立大學接受錢薇娟指導時，錢姐的帶隊風格也是比較直來直往，所以她也不陌生。

(中時 )