立委張廖萬堅在台中市南屯三厝街成立服務處，提供免費法律諮詢及地方服務，他表示，近來受新冠肺炎疫情衝擊，各產業、勞工及消費者等多需法律諮詢協助，因此已經在至善路西屯區服務處開辦12年，每周一固定提供免費法律諮詢外，近日成立的南屯服務處，也將配合在周三開辦。

張廖萬堅說，從議員時期就接獲許多民眾各式法律問題陳情，因數量過多難以負荷，乃邀請經驗豐富的楊俊彥律師等提供免費諮詢，為民眾們解惑，12年來協助近超過近萬人次法律諮詢，協助民眾了解如何爭取自己的權益。

張廖萬堅表示，法律諮詢開辦至今受到民眾的好評，西屯預約名額更時常超額，有時得同步由兩名律師提供，藉由成立南屯服務處，一併擴大法律諮詢服務，將西南屯的諮詢時間錯開，讓民眾都能盡快獲得需要的法律協助。

長期提供服務的律師楊俊彥表示，這樣的法律諮詢能夠實質的幫助到許多困於法律問題的民眾，12年來經手案件累積達上萬件，而服務的律師團更從1人慢慢吸引到10多人，不同專業的律師加入團隊服務。

(中時 )