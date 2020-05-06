SEMI國際半導體產業協會於6日發布的「功率暨化合物半導體晶圓廠展望報告」中指出，在下半年終端產品需求逐漸回升的帶動下，全球功率暨化合物半導體元件的晶圓廠設備支出今年下半年將有所復甦，2021年更將大幅躍升59％，創下69億美元的新紀錄。下半年的回復力道有助減緩晶圓廠年度支出下跌的幅度，目前預估將跌8％，與此同時，預計在2021年，晶圓廠將隨著新冠肺炎後的經濟復甦浪潮，重拾成長動能。

功率暨化合物半導體元件用於計算、通訊、能源和汽車等眾多產業不同設備的電能管控之上。為了防止新冠肺炎疫情持續擴大，「居家辦公」的規定廣為普及，連帶伺服器、筆記型電腦和其他線上服務相關的主要電子產品需求也陡然增加。

從地區來看，去年到2024年，大陸的功率及化合物半導體晶圓廠產能將分別增加50％和87％，幅度為各區之最。同一時期，歐洲和中東、台灣在功率半導體晶圓廠產能提升方面處領先地位；化合物半導體晶圓廠產能提升則以美洲、歐洲及中東地區為主。

(旺報 )