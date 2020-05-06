高偉光在《龍嶺迷窟》被封為寶藏男孩。（WeTV提供）

張雨綺《龍嶺迷窟》 天文歷史地理英語樣樣通。（WeTV提供）

WeTV《鬼吹燈之龍嶺迷窟》由潘粵明、張雨綺、姜超主演，高偉光特別演出，6日晚上8點上演大結局。高偉光今年主演《三生三世枕上書》與《鬼吹燈之龍嶺迷窟》兩劇點擊率合計飆破百億，從高冷的「東華帝君」下凡成搬山道人「鷓鴣哨」，他在《龍嶺迷窟》被封為寶藏男孩，挖地探關，照明指路，各種冷熱兵器應有盡有，不論飛簷走壁還是耍兵器等，一手雙槍彈無虛發，帥到掉渣，有如「行走的荷爾蒙」，讓網友看得眼冒愛心、腎上腺素爆發。

有趣的是，高偉光在《三生三世枕上書》裡年紀大了迪麗熱巴33萬歲，戲裡虐戀，卻也被網友虧是另類的「祖孫戀」，而高偉光在《龍嶺迷窟》則飾演張雨綺的外公，同樣都有好身手，張雨綺帥氣指數不輸「外公」高偉光，她同樣熟練各種兵器，還能快速破解密碼，甚至天文歷史地理英語樣樣精通，網友笑說，希望大家能跟戲中張雨綺一樣，理論實踐都厲害，全面發展。

高偉光和張雨綺倆人也在微博培養「祖孫情誼」，張雨綺先在微博打趣：「外公高偉光今天劇情該您上線了，我負責講，您負責演！」高偉光貼心回：「講累了你就喝口水，休息一下，剩下的外公自己來演！」而高偉光在《龍嶺迷窟》另製的互動劇被玩壞，失誤連連，帥氣模樣盡失，惹得他在微博自嘲，「聽說鷓鴣哨被玩壞了，還有人說我在龍嶺迷窟互動劇裡頻頻失誤，變成鷓鴣笨哨，我只想說，你們開心就好。」他的「孫女」張雨綺則在微博隔空安慰，「外公不笨，只是開了個小差。」

(中時 )