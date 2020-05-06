受到新冠肺炎疫情的影響，不少行業都受到嚴重衝擊，對此，行政院日前擴大紓困方案，但紓困的計算方式複雜，就連衛福部部長陳時中都坦言很難算，而衛福部小編將方案張貼到臉書上後，卻遭到民眾留言洗版，「看得到領不到」。

行政院日前宣布的紓困案，讓無保工作者也列為急難補助的對象，而陳時中在5日記者會上公布計算公式，「家戶每人每月生活費」的計算公式為〔家戶月平均收入＋（家戶總存款－15萬元＊家戶人數）〕／家戶人數，但計算公式十分複雜，讓陳時中也忍不住當場表示，真的很難算！

另外，衛福部臉書上也製作了一張計算公式圖，但除了公式複雜之外，不少人更抱怨，去問過後才發現，門檻高，且需要不少證明，底下湧入了大量的網友留言，不少人都直言，「全民發就好啦！3萬免排富、1萬要排富，無法理解」、「門檻高又擾民的文字遊戲，永遠看得到吃不到！」、「去公所問了，就說還要提出離職證明，限制很多根本就是門檻很高」。

(中時電子報)