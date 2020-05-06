據大陸載人航天工程辦公室消息，長征五號B運載火箭搭載進行首次試驗驗證的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，6日在返回過程中出現異常，專家正在對相關數據進行分析。長征五號B運載火箭在昨在海南省的文昌航天發射場進行首次飛行任務，成功發射升空並進入軌道。

據《新華社》報導，長征五號B運載火箭是在長征五號運載火箭的基礎上進行改良，全長約53.7公尺，採用無毒無汙染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛重量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前大陸近地軌道運載能力最大的運載火箭。

大陸載人航天工程官網（CMS）指出，長征五號B運載火箭成功進入預定軌道，可望拉開中國載人航天工程「第三步」任務序幕，該火箭運載的「新一代載人飛船試驗船」有高安全性，適合月球探測或近地太空站任務。

未料最新消息指出，長征五號B運載火箭搭載的試驗飛船，原定試驗「柔性充氣式貨物返回艙試驗艙」功能，卻在返回過程中發生異常，目前還在進行相關數據分析。

(中時電子報)