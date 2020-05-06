一年一度母親節即將到來，隨著國內疫情連日趨緩，不少民眾貼心安排五星級酒店的餐宴與SPA療程，犒賞長期奔波、勞碌的母親。日月潭頂級度假酒店涵碧樓母親節當週的餐廳、SPA預約已達九成滿，人潮真的回來了。

日月潭涵碧樓總經理史墨威表示，隨著疫情逐漸趨緩以及國人犒賞慰勞母親節的需求，館內的餐飲、SPA當周預約已達到9成，在恪守指揮中心建議的保持適度的社交距離與顧及子女孝順的心意，決定加碼延長母親節慶祝方案，自即日起至五月底，提供一個安心的用餐慶祝環境，也在特別的日子回饋給長久以來支持涵碧樓的賓客。

連日新冠肺炎疫情逐漸趨緩，隨著疫情指揮中心推動的「樂活防疫新態度」，提倡「戶外活動與餐飲」面向，鼓勵大家落實防疫也能夠放鬆享受生活。涵碧樓擁有得天獨厚的自然山水景致，以酒店空間規劃為例，就保留寬敞的公共空間，透過線條、光影等建築語彙，與日月潭融為一體，不少民眾特別推崇涵碧樓館內各家餐廳，就是能得到秀麗山水佐餐的新六感氛圍。

日月潭涵碧樓延長推出的「歡沁母親月」方案，自即日起至五月底，不分平假日皆適用優惠，凡四人同行（其中一人具備母親身分）至館內享用午餐或晚餐，加贈母親節限定「哈密瓜舒芙蕾起司蛋糕」一個，蛋糕嚴選日本頂級北海道奶油再加上減糖配方製作的舒芙蕾起司蛋糕，搭配台南當季盛產的哈密瓜，輕盈無負擔、香氣四溢。

另外，館內的頂級SPA也推出慶祝方案，凡活動期間雙人同行（其中一人具備母親身分）立即升級具備母親身分者的芳療課程，原本60分鐘的基礎課程，立即升等至120分鐘，讓媽咪徹底釋放長期累積的壓力與疲勞。此外，憑館內的消費發票也可至精品店以加購價選購貼心小禮，讓媽媽從頭到腳、從裡到外感受無微不至的寵愛與呵護。有興趣的民眾不妨把握難得的機會，讓媽咪在湖光山色中，感受備受呵護的尊寵禮遇。

(中時 )