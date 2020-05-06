下週二5月12日起，統一獅主場賽事每場賽事將開放千名觀眾購票入場，欣賞精彩職棒賽事，配合政府防疫措施，進場觀賽將採實名制進場，進場前須繳交個人健康聲明書、身份確認，並現場進行體溫量測、酒精消毒等基本防疫措施，才能進場觀賽，若體溫超過標準，且無法進行身份確認者，將不開放進場。

防疫期間賽事購票將採滾動式開賣，第一階段開賣賽事為5月12至20日統一獅主場賽事，購票方式以2019年及2020年統一獅VIP會員優先購票，購票方式至全台統一超商ibon售票系統或網站線上購票，每人每次購票限購兩張，且需輸入進場觀賽者姓名及身分證字號，以利進場查驗個人身份。本次購票方式採用梅花座位席次，為確保落實防疫保持適當社交距離，進場者均需購票進場，115cm以下兒童進場仍需購買半票進場選擇座位，若嬰兒等需要家人隨身陪同，無法配合梅花座入座者，不予以開放進場。

配合防疫措施，球迷進場應戴口罩，確保個人及他人健康安全。5月12至20日統一獅主場賽賽事購票，將於5月8日中午12點開放2019年及2020年統一獅VIP會員優先購票，每人限購2張，會員專屬購票截止時間至5月9日中午11：59截止。一般球迷購票，自5月9日中午12：00開放購票，每場賽事售票時間至賽事開打後30分鐘，截止售票或售完為止。

本次購票採會員優先購票，若會員購票期間已全數完售，將不開放一般會員購票。統一7-ELEVen獅主場賽事千位名額，位置包括內野一、三壘看台800張及外野看台200張，特殊席次座位不開放購票，其中票種內野全票、內野半票、內野會員優惠票、外野票及身障優惠票。本次開放球迷千位進場，服務主場球迷實施全獅主場一、三壘將安排ＵniGirls女孩現場應援，並也透過統一獅ＦＢ直播局間活動，讓無法進場球迷能夠維持感受職棒熱鬧氛圍。

(中時 )