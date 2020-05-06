台北六福萬怡酒店破天荒推出「2020怡饗天開 港點吃到飽」活動，5月9日至6月30日止，限定每週六、週日，選在9樓宴會廳的海山林廳及雲風光廳舉辦，並特別與木柵農會合作，將當季限量的綠竹筍設計入菜，融入其甜美滋味、細嫩肉質等特色，化為清爽解暑的料理，竟然不到700元（服務費另計）就能狂吃35道港式料理。

其中，包含魚子燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、松露炸春捲、食神咖哩酥等現點現做的25款招牌港點，還有每周變換的10道粵菜料理，含主食、時蔬、湯品、甜點、燒臘肉品等，通通可以無限續點，享受美味不只是吃巧也能吃飽；此外，特選木柵鐵觀音茶為搭配茶品，具有獨特的茶韻，味濃而醇厚、微澀中帶甘醇，並有清淡的果酸香氣，讓整個美味用餐的過程中，一直維持著香而不膩的好滋味。

「2020怡饗天開 港點吃到飽」僅於宴會廳推出，限定周末消費，於午餐、晚餐時段提供，大人只要699元＋10％，6~12歲小朋友僅399元＋10％，6歲以下小孩免費，特別提前於5月上旬推出，搶攻母親節聚餐商機。

透過台北六福萬怡酒店與木柵農會的初步合作，希望每個人都能夠挖掘自己最愜意的喝茶方式，讓「品茶」真正成為生活中美好的片刻，因此，不只有得吃，也讓消費者買回家品茗，自5月9日至6月30日，每周六下午1點30分至4點30分，於1樓門口與7樓FUN LAB舉辦快閃活動，邀請木柵青農在現場沏茶，另有限量的小農產品展售，讓文山美味茶筍也在南港飄香。

(中時 )