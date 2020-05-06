實拍虎門大橋上下大幅振動

昨日因橋面大幅上下波動而封閉的廣東虎門大橋，在封閉後仍持續波動，6日上午還曾經出現多次大幅度的波動，直至下午2時30分後才逐漸減弱。專家指出，這種橋面「渦振」現象受風速影響所致，目前大橋外觀無明顯變化，目前大橋持續封閉，專家正進行全面檢測。陸媒指出，虎門大橋與當地多座橋樑因長期超負荷運行，已有不同程度病害，但相關質疑未獲官方證實。

據《新華視點》指出，過去23個小時內，廣東虎門大橋出現多次振動幅度增強週期，至6日14點30分之後，虎門大橋振動情況開始減弱。目前，交通運輸部已組建專家工作組到現場指導。

《深圳特區報》引述橋樑專家表示，橋樑遇到特殊風況會晃動，一般遇到旋渦風橋面晃動比較大，為行車安全，虎門大橋仍持續雙向全封閉。

據廣東省交通集團通報稱，專家組判斷，虎門大橋5日發生振動系橋樑渦振現象，並認為懸索橋結構安全可靠，不會影響虎門大橋後續使用的結構安全和耐久性。

6日上午虎門大橋再次出現振動，振動幅度肉眼明顯可見，整個上午虎門大橋周邊風力保持在3、4級狀態，風速平穩。

《新京報》引述大陸橋樑專家葛耀君表示，近兩日的振動均屬渦振，但經與現場人員及其他橋樑專家溝通得知，今日的渦振程度，相較前一日較輕。「我還特意問他們橋面的欄杆、吊索有沒有新變化，他們說大橋外觀、外形都沒有變化。」

葛耀君說，原先設置的水馬昨日已被撤掉，因此今日發生的渦振與氣動外形的改變並無關係。他推測，更可能是因為橋的某個受力性能發生變化，或橋的機械阻尼、結構阻尼變小等因素。「後續渦振的成因，專家組依舊在等測量資料。」

至近午時分，廣東省交通集團表示，虎門大橋橋面已基本恢復常態，管理養護單位已緊急開始對大橋進行全面檢查檢測，同時交通運輸部已組建專家工作組到現場指導，虎門大橋將繼續封閉雙向交通，有關單位正全力加快檢測，爭取儘早開放交通。

報導說，虎門大橋是連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的跨海大橋，屬於大型懸索橋，其主航道跨徑888米，1997年建成通車，1999年通過竣工驗收。在2019年就有媒體報導，由於虎門大橋段長時間處於超負荷運行，導致虎門大橋懸索橋、輔航道橋東引橋、太平大橋、廣濟2號橋、大湧橋及深灣橋等6處橋樑段存在不同程度的病害，但相關疑慮未獲相關部門證實。

(中時電子報)