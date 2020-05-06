新冠肺炎延燒4個月，雖然疫情尚未平息，但台灣防疫有成，指揮官陳時中甚至宣布，全台進入「防疫新生活」的階段。不過有一位民眾卻表示，近日觀察到大家開始都不戴口罩的現象，質疑台灣人是不是過度放鬆了？但網友卻道出一件殘酷事實，最近「天氣太熱」，真的很難一直戴口罩。

上周台灣創下連續6天「零確診」計錄，雖然還是有零星境外移入，台灣迄今（6日）已連續24天無本土確診個案。隨著民眾都配合勤洗手、戴口罩和維持社焦距離，疫情中心指揮官陳時中也接著宣布「防疫新生活」的生活態度。但一位民眾近日出門時卻發現國人和上周表現相差甚遠，都沒有好好落實戶外活動SOP，便在PTT上發文質疑「今天的台灣人是不是各種勇敢與放鬆？」

原PO表示，「今天出去晃一晃，上禮拜幾乎人人戴口罩，今天不知道怎麼回事，大家整個覺得很熱還是怎樣，非常少人戴口罩。」他觀察周遭路人，「過 過馬路的沒戴、去麵包店採買的一群歐巴桑也沒戴、送貨阿伯也沒戴、Ubereats外送員雖有戴，但卻露出了鼻子」。原PO指出，公園更是誇張，人擠到很難維持社交距離一公尺，其中9成小孩都沒有戴口罩，連近7成父母也沒有戴。

一位民眾近日出門時發現大家和上周表現相差甚遠，都沒有好好落實戶外活動SOP，便在PTT上發文質疑「今天的台灣人是不是各種勇敢與放鬆？」（圖摘自PTT）

原PO貼文曝光後，網友紛紛留言認同「真的誇張，很多都不戴」、「超恐怖，才零確診幾天，一堆人都放飛」，但最關鍵原因就是「真的太熱了」！網友表示，「之前是因為天氣冷戴得住，現在天氣熱,一堆人戴不住了」，「全鬆了啊，反正都0（確診）幹嘛戴？87%是這樣想」、「太熱了……我已經很忍耐了，但還是受不了」、「很熱，臉一直爆汗」。

(中時電子報)