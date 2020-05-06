中華電信高層人事異動 19:582020/05/06 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信6日董事會通過高層人事異動，技術執行副總經理林國豐因6月底屆齡退休，職缺將由現任數據分公司總經理林榮賜接任。 數據分公司總經理一職則由現任行政執行副總經理林昭陽接任，林昭陽並兼任電信研究院院長。 電信學院院長由董事長室顧問簡志誠接任。現任電信學院院長洪維國則接任行政執行副總。中華電信所有高層人事異動均將於6月30日生效。 (工商 ) #中華電信 #高層 #人事異動 #現任 #電信 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 4月24日至4月30日 04:102020/05/03 財經要聞 中華電行動用戶 今年拚1,213萬 04:102020/05/04 產業．科技 砸146億 加速三大網路建設 04:102020/05/04 產業．科技 敏盛攜手中華電信 推智慧醫療、健康管理更便利 15:012020/05/04 財經 中磊攜印度電信商 發表TDD基地台 04:102020/05/05 產業．科技 敏盛攜中華電信 推醫療產業數位化 04:102020/05/05 產業．科技 問鼎10連霸 國泰沒在怕 04:102020/05/05 運動天地 中華電信攜手敏盛醫療集團 打造多元支付防疫環境 08:512020/05/05 財經 亞太電信攜手萊爾富 打通電信網購一條龍 16:502020/05/06 財經 破天荒！中華電籌銀彈 首度發債300億元 19:042020/05/06 財經 財經熱門新聞 忍不住？ 外媒曝：美商務部擬開放美企與華為5G合作 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 領息族慘了！美股2大隱憂 Fed資金趴也難救 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 中芯14奈米贏台積電12奈米？ 華為3階段計畫藏玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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