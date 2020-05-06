中華電信6日董事會通過高層人事異動，技術執行副總經理林國豐因6月底屆齡退休，職缺將由現任數據分公司總經理林榮賜接任。

數據分公司總經理一職則由現任行政執行副總經理林昭陽接任，林昭陽並兼任電信研究院院長。

電信學院院長由董事長室顧問簡志誠接任。現任電信學院院長洪維國則接任行政執行副總。中華電信所有高層人事異動均將於6月30日生效。

(工商 )

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