新冠肺炎疫情全球肆虐，估計造成360萬人感染、死亡人數更是來到25萬人，甚至持續攀升；就在各國陸續研發疫苗之際，新冠病毒卻傳出適應力極強，還不斷變異成多種病毒體。

中研院日前就發現，新冠肺炎竟出現「6種不同的病毒株變異」，包括國外專家也證實，變異病毒株很可能讓有抗體的人重新感染。《洛杉磯時報》和《華盛頓郵報》報導指出，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory) 的研究顯示，新冠肺炎的變種病毒株可能將成為全球感染的主要病毒株，甚至比原生病毒更具感染力，而這種新的病毒株2月時已在歐洲出現，並在3月底前，成為席捲全球的主要病毒。

科學家發現，新冠肺炎病毒已產生變異，變得更容易傳染，身上已帶抗體者也會再度感染。（圖／Los Angeles Times）

研究指出，新的病毒株可能使人類在首次感染後，就算出現抗體，仍會受到二次感染，傳染力和病毒威力也更強，因此過去研究的病毒株序列可能會面臨無用武之地。

阿拉莫斯國家實驗室的生物學家柯柏。（圖／Los Alamos National Laboratory）

根據阿拉莫斯國家實驗室的生物學家柯柏（Bette Korber）表示，這是一個相當難過的消息，但是他們不能因此而灰心，因為醫療人員跟實驗人員都付出巨大的努力，追蹤病毒株的活動跟變異，並且記錄，才有辦法阻止擴散。

此外，研究人員還發現新冠病毒的「合成棘蛋白」（Spike protein）產生14種突變，而且屬於RNA型病毒，也就是變異性會更加強烈；這也證明，若是新冠病毒最後沒有像季節性流感般的消退，可能進一步突變，那麼科學家研製出的疫苗藥效也有限。

(中時電子報)