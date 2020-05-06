屏東縣新來義部落將興建全世界首座「原住民族學校」，卻因經費不足致工程停頓延宕。6日召開說明會後決定先成立「多元世代學習中心」，再逐步擴大為民族學校。（潘建志攝）

台灣預計今年底就會通過《原住民族學校法》，屏東縣新來義部落也將興建「原住民族學校」，兩者都是全世界首例。民族學校2018年就計畫興建，卻因經費不足問題工程停頓延宕，量體規模亦被迫縮減。目前決定先成立「多元世代學習中心」，再逐步擴大為民族學校。

立法委員伍麗華在屏東縣原民處長任內，就已規畫建造國內首座，也是世界首座原住民族學校。民族學校如同一般學校學制，不過教職員都要會說流利的族語，上課也必須有一定比例以族語教學，希望培育出走出校園，能說流利族語的學生。

不過1億元經費不足，民族學校第一期工程完工後，二期工程不斷流標，只能停頓，空地荒廢多時引發居民議論。原民會主委夷將．拔路兒與伍麗華、管碧玲、陳玉珍、廖婉汝4名立委6日前往新來義考察，並與在地官員及居民座談，希望找出解決辦法。

一手催生民族學校的伍麗華說，《原住民族學校法》目前已一讀通過進入審查，預計年底通過，將是全世界首例。族人認為法律雖還未通過，學校建設卻不能因此停止，討論後決議先建造「多元世代學習中心」，待法律通過後再爭取經費擴大為民族學校。

多元世代學習中心結合長者長照、幼兒托育、課後照顧，長者與幼童共同生活，是一個混齡學習、互助照顧的族群文化傳承場域。伍麗華說，中心只是過渡，未來還是會回歸民族學校，新來義部落也是全國第一個示範點，未來希望每個族群都有自己的民族學校，希望透過健全制度，給原住民學子應有的學校教育。

(中時 )