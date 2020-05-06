國防部副參謀總長李廷盛中將今日視導嘉義地區空軍部隊，期勉各級幹部帶著敵情練兵，持續戮力戰備任務訓練，發揮F-16V高性能戰機精實戰力，提升臺海空防整體戰力，善盡保國衛民職責。

李廷盛上午由國防部相關聯參陪同，前往空軍第四聯隊及防空部隊視導，聽取單位任務及防疫簡報，提出工作指導，代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將，慰勉官兵戰備任務辛勞、激勵士氣，並勉勵換裝訓練飛行官，我國是第一個構改F-16V的國家，大家要展現高昂士氣，創新戰術戰法，發揮武器裝備最高效能，捍衛國家領空安全。

他表示，各級部隊訓練時，應結合當面敵情威脅，以及敵作戰態勢，落實仗在哪裡打，部隊在哪裡訓原則，才能有效發揮作戰效能，獲取相關參數，支援臺海防衛作戰準備，確保國家安全。

李廷盛期勉F-16V飛行官，持續精進本職學能，隨時做好最好的準備，把每次當成第一次飛行，落實風險管理機制，依標準作業程序執行各項飛行訓練，並完善座艙資源管理，才能扎實進行飛訓任務操作，有效提升部隊戰力。

(中時 )