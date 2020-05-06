中選會今天晚間表示，有關高雄市第3屆市長罷免案投開票所場地的洽借情形，依高雄市選舉委員會最新統計，已完成洽借的投開票所數有1761所，尚有62 所未完成洽借，完成洽借的比率為96.6 ％，預計仍將完成高雄市選委會決議設置1823投開票所的既定目標。

中選會說明，依各區公所回報給高雄市選委會的最新統計，已完成洽借的投票所有1761 所，尚有62所未完成洽借；在38個行政區部分，包括苓雅區等36區已完成洽借，僅三民區、鳳山區2區尚未完成洽借，其中三民區有49所，鳳山區有13所。近日經由高雄選委會及各區公所的努力，加上不少市立各級學校轉為鼎力支持，並在民間團體的踴躍響應下，使得洽借狀況落後的進度得以大幅改善。

中選會及高雄市選委會表示，非常感謝各界的支持，尤其是各區區長及各區公所同仁的努力。主辦此次選務的高雄市選委會與各區公所表示，感謝各寺廟、社區活動中心或私人等提供適當處所作為投開票所的地點，也對於同意洽借的市立各級學校表示感謝之意；另主管此次選務的中選會也感謝中央機關(構)、國立大學與高中職、公營事業等對高雄市選委會與各區公所辦理選務的支持，讓投開票所的設置作業在原先進度落後的情況下，得以轉為接近完成，預計可讓中選會及高雄市選委會的選務工作順利推動。

最後，中選會及高雄市選委會也表示，維持1,823投開票所數，是保障高雄市民的投票權利，更是配合防疫的基本需求。又對於尚未完成洽借之投開票所，高雄市選委會也會請尚未完成洽借的區公所繼續努力；至於，各界所關心的選務防疫工作，中選會、高雄市選舉委員會與高雄市政府及各區公所已做好準備，一定會落實辦理各項選務防疫措施，讓市民安心投票。

(中時 )