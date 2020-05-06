據新浪財經引述京東方面消息，近日LG電子中國總裁李東善到訪京東總部，與京東集團高級副總裁、京東零售集團3C家電零售事業群總裁閆小兵，就未來在智慧供應鏈、獨家專供產品、C2M反向定制、行銷資源協作、線下通路拓展等方面的全面合作進行了深入會談。

雙方隨後簽署戰略合作協定，確定了LG電子全系列產品在京東平台50億元人民幣的銷售目標，LG還將投資在遍佈縣鎮市場的京東家電專賣店體系佈局「全屋家電」示範店。

(旺報 )