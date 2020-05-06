LG電子與京東簽下50億人幣大單 19:592020/05/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸電商京東與LG電子簽下50億元人民幣合作協定銷售目標。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經引述京東方面消息，近日LG電子中國總裁李東善到訪京東總部，與京東集團高級副總裁、京東零售集團3C家電零售事業群總裁閆小兵，就未來在智慧供應鏈、獨家專供產品、C2M反向定制、行銷資源協作、線下通路拓展等方面的全面合作進行了深入會談。 雙方隨後簽署戰略合作協定，確定了LG電子全系列產品在京東平台50億元人民幣的銷售目標，LG還將投資在遍佈縣鎮市場的京東家電專賣店體系佈局「全屋家電」示範店。 (旺報 ) #總裁 #家電 #電子 #lg電子 #集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 母親節鍋具賣翻 防疫家電搶手 04:102020/05/02 財經焦點 Global Mall「Happy Mother’s Day」 祭50萬元防疫小家電大樂抽 04:102020/05/03 《旺來報》 到這5家餐廳用餐 抽日本Toffy小家電 16:462020/05/03 旅遊 「都教他了，蠢蛋」律師打探案情供詐欺集團主嫌串證 停職半年 07:072020/05/04 社會 Midea美的家電新空調 無風感 04:102020/05/04 產業．科技 竹市補助電器舊換新要趁早 只剩200萬額度 14:202020/05/04 生活 東元尬寶佳 尋求外援再過招 11日股東會視為明年改選前哨戰 04:102020/05/05 財經要聞 28吋全彩看板亮相 元太、群創聯手 搶攻大尺寸電子紙市場 04:102020/05/05 產業．科技 集雅社首次發行 可擔保轉換公司債上限2.5億 12:042020/05/05 財經 《通信網路》找來禾聯 遠傳「智慧控制生態圈」再升級 09:092020/05/06 財經 兩岸熱門新聞 最新基因分析：新冠病毒去年底已全球傳播 - 兩岸 清朝大內高手有多厲害？最後一位侍衛總管告訴你 - 兩岸 - 旺報 美市長稱去年11月曾染新冠病毒 較首例早2個月 - 兩岸 廣東虎門大橋持續振動 傳超負荷運行結構受損 - 時政 台參與WHA 陸外交部自稱中央政府已做出妥善安排 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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