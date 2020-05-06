行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，無保工作者可領1萬元，當天即開放申請，卻意外引起紓困之亂，惹怒民眾。新北市議員葉元之在網路節目中表示，中央宣布這麼匆忙，「是因為蘇貞昌喜歡掌聲、喜歡作秀，怕被地方政府搶功勞」。

政院4日急就章宣布加碼發現金，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，6日起開放申請。不過，有民眾看完規則表示，賣玉蘭花要怎麼出示工作證明，難道拍正在工作的照片嗎？

葉元之在《ETtoday雲端最前線》節目表示，擴大補助對象是一個好政策，讓更多勞工可以得到幫助，但決策上實施上粗糙，這也是造成為何民眾一窩蜂跑到公所申辦，卻面臨承辦人員措手不及的情況。

葉元之說，「蘇貞昌喜歡掌聲、喜歡作秀，怕要是先通知了地方政府，『德政』光環被搶走」葉元之笑說，於是「保密防諜」中央率先公布政策，導致地方政府到承辦單位執行上措手不及，甚至不知道要怎麼做。

葉元之表示他第一時間就有接到區公所同仁的抱怨，表示當時看到突然之間擠進超多民眾，是平常到公所人數的9倍之多，他們卻不知道發生了什麼事。然後，這些民眾當中有超多人都在罵說「剛剛蘇貞昌院長說立即可領，我們才來的，結果你們一問三不知，你們公務人員在幹什麼？」葉元之說，公所基層人員因此受害，變成受氣包。

(中時電子報)