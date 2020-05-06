國際油價已經低於民航局所制定的燃油附加費計算公式中的基本價每桶40美元，本月10日起，國籍航空公司燃油附加費將歸零，在航空貨運部分，華航表示7日將向民航局報備調降，貨運承攬業者估計也是歸零，但因航空貨運市場運價持續上漲中，託運人無法享受到油料下跌利益。

華航與長榮航已經通知承攬業本月12日將調升美國線貨運運價，預料油料附加費將同日調降，業界估計運價調漲金額每公斤約50台幣，目前每公斤17元的油料附加費則將歸零，一加一減，實漲金額恐仍有33元。目前長程線油料附加費是每公斤17台幣，短程線收6台幣。

民航局對於航空貨運的油料附加費徵收標準未做規範，由航空公司自行報備實施，客運部分自2004年7月開始，同意國籍航空公司依中油每個月公告的國際航空燃油價，每桶在40美元以上時，可向旅客收取航空燃油附加費，第一次向旅客收取的價格，短程線每人每航段5美元，長程線每人每航段13美元。

由於中油5月初公告的國際航空燃油價為每桶29.62美元，遠低於收取附加費的基本價，因此本月10日起，長程線自目前的每人每航段13美元降為0元，短程線自5美元降為0元。

根據民航局核定航空燃油附加費計算公式，依中油每個月公告的國際航空燃油價格，以10美元為一級距，長程線附加費每人每航段漲跌是6.5美元，短程線每人每航段漲跌是2.5美元。這項收費在2008年6月創最高紀錄，短程線每人每航段32.5美元，長程線每人每航段84.5美元，這次調整是該徵收辦法實施16年來首次歸零。

(工商 )