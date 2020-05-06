《超偶》冠軍李子森勇闖藝界多年，身為金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅的師弟，年後工作因為新冠肺炎疫情影響甚多，原本的商演邀約全部暫停至今掛蛋，僅剩零星綜藝節目錄影，但他腦筋動得快，砸下30萬在台中老家經營副業，創立「森葵青草茶」目前已開幕。

他放下麥克風，改進高達40度高溫裡的廚房熬煮，時常都是煮到全身噴汗、甚至連內褲都濕掉了，瘋狂趕貨時更得一早就上工，煮到半夜四點多將近20個小時才收工，他笑說，「曾經熱到自己都差點中暑，頭暈目眩完全呼吸不到空氣了，但青草茶還是沒煮出來」，透露至今倒掉超過百桶以上的青草茶、從取材、試煮、至所有包裝都是學問。

他結合網路通路上架，也在這波疫情中逆襲業績，每週平均都有20箱、超過300瓶的銷售佳績，他感謝說：「謝謝大家的口碑推廣，給一個年輕人創業的鼓勵，但我們青草茶非常好喝，一定會讓你一瓶接一瓶。」

(中時 )