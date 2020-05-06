CATCHPLAY+影音平台五一連續假期觀影流量再攀新高，註冊會員數較上月相比成長20%，而現正熱播的台語都會時尚劇《若是一個人》，瀏覽人次則超越站內影集奪冠，全台獨家英美喜劇影集《柔伊的讀心歌單》則拿下亞軍；以台語文青風格，由華視出品製作的台劇《若是一個人》除題材貼近時下年輕人，每集劇情中拋出的犀利議題更引起關注，也為播出平台帶來佳績。

而由孫可芳、宋柏緯、林子閎，及朱主愛等新生代人氣演員領銜主演的《若是一個人》上週末播出第三集，劇中試問：「你可以一個人過聖誕節嗎？」，才剛觸及許多單身男女的一大痛處，片尾預告便提前暗示女主角方佳瑩，將於本週播出的第四集中加碼挑戰「一個人過年」! 想知道方佳瑩是否能勇敢戰勝孤獨，請鎖定CATCHPLAY+每週日晚間22:30跟播上架的《若是一個人》，收看就有機會獲得獨家周邊托特包加簽名明信片套組。

《若是一個人》每週日晚間22:00於華視主頻播映，22:30 CATCHPLAY+跟播上架。《柔伊的讀心歌單》大結局將於本周五（5月8日）與美國同步上架。

(中時電子報)