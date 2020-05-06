桃園國際機場去（108）年底啟用南、北擴建區5樓戶外觀景台，由於可近距離觀賞各式航機起降滑行及遠方寬闊壯麗景緻，吸引大批飛機迷及民眾朝聖，桃園機場公司日前更舉辦「觀景神攝手–照片徵集」活動，廣邀各方好手以飛機攝影為主題前來切磋，比賽結果已揭曉，相關優勝作品即日起於活動網頁展示，並同步於機場第二航廈展出，歡迎民眾上網觀賞，也可親自前來體驗桃機之美。

桃園機場「觀景神攝手–照片徵集」活動吸引許多飛機迷及攝影同好共襄盛舉，投稿參賽作品皆呈現桃機人文、地理景觀及文化內涵，展現桃機無窮魅力，經評審一番精心挑選才決定前三名及優勝10名、佳作15名；為讓大眾也能一睹這些精彩作品，攝影展從即日起於桃園機場第二航廈5樓北側手扶梯旁展場實體展出至6月13日止，有興趣的民眾可於每日上午06:30到晚間22:30前往觀賞，另因應防疫作為，也可選擇直接於活動網頁欣賞，希望透過攝影展的一張張照片，一窺神攝手快門記錄下的完美瞬間，更可再前往戶外觀景台，親自體驗桃園機場的日常。

第二名作品「機緣巧合」。（圖／桃園機場提供）

攝影展第一名作品「披星戴悅」，得獎者運用夜間低光源環境，放慢快門達到足夠曝光，精準讓照片中飛機呈現出動態美感，且在夜色下表現機身時尚帥氣的漆黑塗裝；第二名作品「機緣巧合」作者於觀景台啟用後多次前來巧遇同一架飛機，當天適逢班機起飛，恰好遠方出現難得的壯闊雲瀑，按下快門後就決定投稿，成功觸動評審共鳴獲獎；第三名作品「末日美-無機可施」呈現因全球疫情下觀景台民眾戴口罩及機坪停滿飛機畫面，構圖壯闊又符合時事感，因而得到評審青睞。

第三名作品「末日美-無機可施」。（圖／桃園機場提供）

放眼未來，肩負臺灣空運門戶的桃園機場，除持續更新各項軟硬體設施，提供旅客最貼心的服務外，也將以人為本舉辦各類知性活動，讓機場不再只是機場，成為大家也可以前來休憩、探索以及欣賞藝文作品的多功能場域，也歡迎大家踴躍參與本次的「觀景神攝手攝影展」活動。

(中時電子報)