陸「五一」假期快遞攬投量 雙突破10億件 20:022020/05/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸「五一」假期期間，快遞包裹的攬投量雙破10億件。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「五一」假期期間，受到「雙品網購節」和農產品網路熱銷等因素拉動，全大陸的快遞包裹攬投量的年增率增長約4成。根據中新社引述大陸國家郵政局郵政業安全監管資訊系統數據顯示，5月1日至5日的郵政行業共攬收快遞包裹11.02億件，年增率達41.8％；投遞快遞包裹10.38億件，同樣年增率達到38.93％之多。 (旺報 ) #快遞 #年增率 #包裹 #大陸 #郵政 也許您會感興趣 推薦閱讀 供應鏈逃離大陸 知易行難 04:102020/05/04 焦點新聞 疫情助攻 陸遊戲業成長暴衝 04:102020/05/04 全球財經 第15任正副總統就職紀念郵票 520開賣 11:592020/05/04 生活 世界想要一個怎樣的中國 04:102020/05/05 論壇廣場 大陸年輕人 今年錢花哪去？ 04:102020/05/05 產業財經 高盛：陸第二季GDP成長轉正 04:102020/05/05 全球財經 陸港觀盤－利空多已反映 拉回即是買點 04:102020/05/05 全球財經 當川普跟屁蟲進不了世衛 04:102020/05/05 時論廣場 對陸經濟發展貢獻 台企較韓商大 04:102020/05/06 焦點新聞 如果你的朋友很反中怎麼辦？ 04:102020/05/06 兩岸藝文 兩岸熱門新聞 最新基因分析：新冠病毒去年底已全球傳播 - 兩岸 清朝大內高手有多厲害？最後一位侍衛總管告訴你 - 兩岸 - 旺報 虎門大橋持續振動 外傳超負荷運行結構受損 - 時政 美市長稱去年11月曾染新冠病毒 較首例早2個月 - 兩岸 長征五號B返回艙試驗艙 出現異常 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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