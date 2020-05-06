大陸「五一」假期期間，受到「雙品網購節」和農產品網路熱銷等因素拉動，全大陸的快遞包裹攬投量的年增率增長約4成。根據中新社引述大陸國家郵政局郵政業安全監管資訊系統數據顯示，5月1日至5日的郵政行業共攬收快遞包裹11.02億件，年增率達41.8％；投遞快遞包裹10.38億件，同樣年增率達到38.93％之多。

(旺報 )