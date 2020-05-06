美式連鎖餐廳「Subway」，專門販售潛艇堡，主打健康、新鮮以及大量生菜，受到不少民眾歡迎，尤其對正在控制飲食、改變體態的人來說，Subway是外食的最佳選擇，礙於新冠肺炎影響，許多國家因為隔離政策無法出門，因此Subway公開照燒雞潛艇堡的配方，還製作教學影片供大家參考。

Subway在社群平台上分享照燒雞潛艇堡、義大利香料起司麵包的食譜，以及在美食平臺「Tastemade UK」製作了一系列美食教學影片，光是搭配的起司麵包製作過程就不簡單，製作時間至少2小時以上。

而照燒雞潛艇堡的「照燒雞」，也是一道繁瑣且不簡單的料理，光照燒醬的步驟就多到不行，許多網友看了食譜以及教學影片，直呼難度實在太高，就算Subway無私的公開配方，還是很多人不會做，還是等疫情結束到店裡購買比較實在。

(中時電子報)