桃園市一名工程行員工疑似吸食毒品，老闆竟動用私刑拿著球棒將人猛打，網路流傳一段影片，一名大男人縮在沙發上可憐兮兮地哀嚎，只見一旁男子拿著球棒不斷狠k，被打的男子哀號：「我以後不敢了」。平鎮警方循線傳喚施暴男張姓業主，張向警方說，因發現員工吸毒，屢次翹班，酒後才會失控動用私刑。

影片中，張姓工程行業主面對鏡頭，語帶憤怒要求掌鏡者錄下私刑經過，要給35歲黃姓男子一次教訓，並要其它員工拿球棒給他，準備執行「家法」。

只見張男口氣嚴厲，頻質問黃男「誰給你藥的？我的公司允許人吸毒嗎？」，隨後持球棒朝黃男臀部狂毆6下，黃痛到全身蜷曲，掩面哭喊：「我會改，真的不敢了！」

張男被警方逮獲時表示，因黃姓員工近日經常曠職，加上有同事聞到他身上散發出濃厚塑膠味，黃男才坦言用藥，因當晚喝了酒，才會失控動粗，做出錯誤示範。

平鎮警方則說，目前聯繫不到被害黃男，黃男也未提告，但因張男有傷害行為，仍依規定製作筆錄，已報請檢方核偵，並通知黃男到案說明，以釐清案情。

私刑影片在網路上瘋傳，網友意見卻呈現兩極，有人認為業主動用私刑同樣犯罪，不足可取；另方網友則認為大快人心，直呼：「打得好！」

(中時 )