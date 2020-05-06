美國在台協會近日接連挺台灣參與世界衛生大會，也拉攏日本一起挺台。大陸外交部6日對此表示，必須按一中原則處理，並稱「中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務做出了妥善安排」，再批民進黨政府「以疫謀獨」。

針對台灣是否參與即將舉行的世衛組織大會的相關問題提問，大陸外交部發言人華春瑩6日表示，「在中國台灣地區參與世衛組織活動的問題上，中方立場是明確和一貫的，必須要按照一個中國的原則來處理。在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對。」

華春瑩指出，「我們大家也都看到，疫情發生以來，台灣民進黨當局進行政治操弄，持續炒作所謂台灣參與世界衛生組織和世衛大會的問題，真是目的非常清楚，就是“以疫謀獨”，對於這一圖謀，我們是堅決反對的，我們也相信這一圖謀是不可能得逞的。」

(旺報 )