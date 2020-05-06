台北市東區的光復國小前， 昨天出現一名年約30歲的「怪怪男」穿著光復國小的運動服，引起校方和量體溫的志工覺得這個人眼神怪怪的,雖然他沒有「混入」校內，就搭捷運離開，不過他的動機還是引起校方和學生家長心驚。他的母親透過家長會說明，背後有著一段令人不捨的真相。

這名怪怪男並沒有做任何有害學生或不法行為，但是以他的年紀落差，穿著國小制服的怪異行為，還是引起學校和家長的側目，在警方協助下，這名「怪怪男」的母親透過家長會說明，媽媽說，她兒子是名特教生，因故沒有完成求學，懷念以前上課的情景，所以穿著小學制服，當作自己還在唸書，希望大家原諒。

在許多學校志工爸媽昨天都收到的這樣一封簡訊，「今天早上校門口有個很奇怪的男子， 根據警衛說之前似乎也有來過，他似乎在找機會想要在上學人潮多的時後進到校園中，不知道他想做甚麼，很怪異，重點是今天的服裝，全身穿著短袖運動服，背著書包，理著小平頭、戴口罩，身高約莫165cm左右，瘦瘦的，螢光黃綠色布鞋。」

直播》校門口怪怪男背後有洋蔥 母親出面道歉（中時電子報）

怪男穿國小制服站崗校門 母曝真相有洋蔥

(中時電子報)