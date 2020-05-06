「天成文旅－繪日之丘」宣布，針對居家檢疫者之「家人」推出「安心防疫家人入住專案」，返台的居家檢疫者於熟悉的家中自主隔離，同住的家人朋友改住飯店，即日起至6月30日凡透過電話或現場訂房，精緻客房（1～2位入住)不分平假日每間1,100元，平均每人每晚只要550元，適用對象需連續入住14晚（含）以上，本專案不含早餐，加人加價之第三人或第四人，每人每晚以500元計價，可升等三人房或四人房。

「天成文旅－繪日之丘」表示，專案入住期間除享有迎賓點心，每天上午10點至晚上10點還可免費使用七樓星空童樂室，無限量享用現場多達50種以上的零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等，如在家般自由舒適，歡樂度過疫情期間。

「天成文旅－繪日之丘」表示，飯店很重視每位客人的健康，防疫部份完全配合政府所有因應措施，集團旗下各館公共區域皆備有酒精消毒機供客人使用，另備有額溫槍，此外針對公共區域如：樓梯扶手、門把等，每2小時進行一次消毒，客房部分依循防疫標準，使用75％酒精或稀釋漂白水進行環境消毒，秉持加強清潔及消毒工作，積極防護，與全民攜手為台灣防疫加油。

天成飯店集團旗下品牌「天成文旅」，以注重在地文化特色，客製化打造專業飯店為核心。「天成文旅－繪日之丘」為天成文旅全新開展的第一家設計精品旅館品牌，位於嘉義大雅路，呈現白色幾何堆疊的外觀，宛如美術館般的優雅外型，闡述出簡約的設計風格，客房則融入些許活潑的色調，亮眼吸睛。並且結合阿里山的意象：日出、山嵐、檜木等自然素材，透過設計師手法的轉換，巧妙的出現於公共空間與客房之中，與旅客對話產生驚喜共鳴。天成文旅－繪日之丘的吉祥物「嘟比」，純潔、可愛擁有著圓滾滾的身軀及大大的豬鼻，天真無邪，帶來溫暖與希望，飯店舒適溫馨、及體貼，在旅途中補充滿滿的能量，放慢腳步，靜心欣賞，體驗旅行的意義！

「天成文旅－繪日之丘」，擁有71間舒適客房，活潑的設計與特色畫作妝點空間，融入木質色調傳遞出溫潤與樸實，並運用燈光投射，畫龍點睛下讓視覺充滿驚艷，找到一種屬於旅行的沈穩氣息心靈，無壓、自在的停靠。各式客房或家庭房不論是一群好友或是家庭出遊都非常適合。【繪日珈啡】簡約營造出自然、溫暖的空間感，悠閒慢活享受好食光！【星空童樂室】簡單俐落的手繪線稿，大器的呈現空間主題，精心設計的燈光效果，帶出自在的溫馨，天真無邪，溫暖希望的吉祥物「嘟比」錯落擺放，增添童趣，妝點上西班牙知名藝術家Cinta Vidal Agulló掛畫更顯輕鬆、愜意，舒適的空間，擺放SWITCH遊戲、手足球檯、飛鏢機，旅人開懷互動、感情加溫，古早味零嘴真魷味、飛機餅、耳朵餅、菜脯餅等歡樂無限供應，讓人回味的星空，拉近心與心的距離！【奉茶/茶聚】每日下午四點，天成文旅－繪日之丘迎接旅人到來，備好阿里山的高山茶與道地的茶點，一個交誼的空間、談天、品茶，體會最真實的心意。

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