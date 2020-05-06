喜歡音樂新女團「PER6IX」由六位平均年齡18歲的女孩彭名慧、王加瑄、申力安、林采婕、李紫嫣、馬瑋伶組成，發行首張單曲《We’re PER6IX》，首波主打歌〈不讓〉MV引起網友及粉絲熱烈地留言討論，她們直呼：「真的很謝謝大家的支持，我們會繼續努力的！」在官方的Youtube頻道，也陸續上架多隻的花絮跟企劃影片，讓粉絲們都紛紛留言表示私底下的團員跟MV之中認真跳舞表演的樣子有可愛的反差萌。

PER6IX從上個月中正式出道以來，密集的宣傳期十分忙碌，都還是學生的她們也因此得向學校請假跑宣傳，加上密集的通告都需要做妝髮造型，也讓成員加瑄的皮膚過敏起了不少紅疹子，趕快趁空檔去找皮膚科求救，她開玩笑稱：「我之後大概除了工作會化妝之外，我都要素顏保養皮膚，拜託看到不要認出我！」

這次的宣傳期彷彿也PER6IX的追星之旅，到每個節目或電視台都讓她們眼睛為之一亮，在《型男大主廚》中與沈玉琳一同錄影，采婕上節目前就超級興奮，她表示很常在電視上看到玉琳哥，是她心目中的「幽默大師」 ，另外，上《娛樂百分百》時，見到主持人邱鋒澤及偉晉都讓有追狼人殺的六人超級興奮，一得知團體中最小的成員瑋伶才16歲，讓偉晉脫口而出：「天啊我該不會跟他們差一輪吧？」六位女孩馬上表示經紀人有教不能講「小時候」。

(中時 )