日本藝人木村拓哉兩個女兒都已出道，最新在社群網站直播中透露木村家的晚餐時間竟然是下午4點，其實木村拓哉本人也說過他非常早睡，但木村家的作息適合每一個人嗎？到底幾點吃晚餐最好？

木村拓哉多年享有「日劇大神」稱號，雖然已47歲身材依舊標準，兩個女兒木村心美、木村光希今年各是19、17歲，雙雙追隨老爸腳步出道。也多虧兩個女兒，外界才能從她們口中一窺木村在家的模樣，原來大神的養生習慣真的嚴謹，難怪身材多年不變！

木村拓哉兩個女兒木村心美（右）、木村光希（左）已亭亭玉立。（圖片來源：IG @cocomi_553_official ）

兩姊妹在社群網站直播中回答粉絲問題，有人提問木村家幾點吃晚餐，兩人異口同聲回答：「4點。」

木村拓哉在社群網站上傳居家照片，平日是會幫家人換燈泡的平凡老爸，也很注重健身。（圖片來源：取自木村拓哉微博）

整理木村拓哉本人發言，也能發現他確實作息規律，曾在訪談中透露有其他藝人來家裡吃飯，而他早早請人回家，因為自己很早睡。愛吃納豆更不是新聞，近期在廣播節目中透露「木村派」的納豆享用法：先把納豆放入碗中攪拌，加入梅乾後再攪拌一次，最後才把飯加進來，還說自己一天只吃2餐。

雖然木村家的養生作息讓人嚮往，但下午4點就吃晚餐，真的適合每一個人嗎？

幾點吃晚餐最好？

晚餐太晚吃確實不利於減重，這幾年流行的「間歇性斷食」也提倡將三餐時間集中在8小時內吃完，其他16小時不再進食。下午4點吃晚餐，看起來似乎符合這樣的減重趨勢。

只是多數人下午時段恐怕還在辦公室，入睡時間也常拖到深夜。如果真的強迫自己下午4點吃晚餐，不僅不方便，更可能入夜肚子餓而忍不住吃宵夜，熱量攝取反而增加，甚至打亂睡眠週期。

其實沒有一個適用所有人的標準晚餐時間，符合生活作息的時段，就是最適合你的晚餐時間。一般認為睡前至少2～3小時就不要再進食，因此從睡眠時間往回推，就能找出合宜的晚餐時間。

另一個思考點是由每餐的間隔來安排三餐，美國營養學家辛西亞薩斯（Cynthia Sass）認為每餐最理想的間隔時間是4～5小時，讓腸胃有足夠時間消化上一餐。飢餓感也是一個重要指標，辛西亞薩斯建議：「我認為準備用餐的時候最好是感到輕度到中度的飢餓感，但還不到餓壞了（starving）的程度。」

另外，三餐最好都在規律時間進食，固定而平穩的作息能避免餓過頭而暴飲暴食，抑制想吃宵夜的衝動。

而如果不只想維持健康，還想進一步減重，專家對晚餐也有不同建議：

1. 晚餐時間再往前推：台北醫學大學附設醫院全方位體重管理中心營養師鄭佾琪曾接受《康健》訪問表示，她會建議求診的肥胖者，睡前5小時就別吃東西。也有專家推薦較溫和的間歇性斷食，也就是晚餐和隔天早餐間隔拉長到12小時，認為能更幫助燃脂，因此假使早餐時間是8點，最好晚上7、8點左右就吃晚餐。

2.慎選晚餐內容：晚餐可選擇以蛋白質為主的食材，或以低升糖指數（GI）的全穀類來取代精緻澱粉，多吃蔬菜補足中午外食缺乏的纖維質，含糖分的水果則不要吃太多。日本大學藥學系教授榛葉繁紀在著作《這個時間吃不胖》則提到，如果想吃高脂肪食物、甚至油炸類，最好選擇午餐時段，避免在晚上攝取。

3. 調整晚餐份量：晚餐一定要吃，但可調整分量來達到減重效果。2014年發表在期刊《Nutrition Research Reviews》的研究顯示，肥胖女性假使早餐分量多於晚餐分量，可減去較多體重，新陳代謝也有所提升。因此如果與人有約或要吃「大餐」，最好避開晚上時段，改在午餐較有助於減重。

(中時電子報)