國銀忙挺紓困，卻遭民眾檢舉領到的紓困金遭銀行凍結強制執行。金管會6日發布提醒，要銀行在配合司法或行政強制執行程序時，應先確認帳戶內的金額是否為帳戶所有人自政府領取的紓困相關補助款項，以免發生違法抵銷或扣押之情形。

金管會表示，近日有民眾反映，受疫情影響甫自政府取得之紓困生活補助款項，遭銀行凍結強制執行。金管會呼籲銀行注意，2020年4月21日總統令修正公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中第9條之1第2項已明定「自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的」，如果有未注意到前揭法律規定，以致抵銷或扣押到民眾自政府領取之紓困款項的情形，請債權銀行積極主動協助處理。

金管會進一步說明，勞動部所發給的生活補助金，匯款來源會註記「行政院發」之文字，其他機關之紓困補助款項，也可從匯款來源為政府單位的方式辨識，銀行應確認帳戶內是否有機關依據本條例發給之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，避免發生違法抵銷或扣押之情形。

據金管會統計至2020年5月4日，國銀辦理紓困貸款申請案量已達55,001件、金額突破5,510億元，已核貸的戶數達42,106戶、金額達3,980億元，其中，公股銀行已核貸23,736戶、金額達2,851億元、而民營銀行已核貸18,370戶、金額達1,128億元。

(工商 )