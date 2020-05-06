「無加保工作者」排富發放1萬元紓困現金6日起受理申請，昨日一大早各地區公所就出現排隊申請人潮，由於手續繁複，引發民怨，衛福部今日宣布，民眾只需攜帶身分證與簽切結書，其他證明文件包括全戶人口存摺、未具有其他社會保險、未領取其他政府紓困補助證明等可以免附，由政府查詢即可。

行政院4日宣布加碼紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無保工作者，放寬急難救助標準並排富，凡是收入介於基本生活費1.5倍到2倍者，發放1萬元補助。衛福部社會救助及社工司司長楊錦青表示，申請補助時，若是無法證明工作受到疫情影響，可以簽切結書。

新北市長侯友宜說，對於無保工作者加碼紓困1萬元，各區公所從寬認定，行政責任他來扛。對此，衛福部次長蘇麗瓊表示，後續責任部分，中央地方是一體的，不會把壓力放在第一線承辦人身上，這中央政府可以承諾。政委龔明鑫也說，大家是一體共同承擔，沒有說誰負責誰就可以拍胸脯，是大家共同承擔，中央一定全力支持把此事做好。

對於民眾簽署工作受疫情影響切結書，若不實涉及的法律責任，衛福部社會救助及社工司長楊錦青說，如果不屬實，或沒講清楚，會涉及各種民事或刑事責任，除了追繳回救助金，讓公務員做不實登載，也有相關法律責任。

龔明鑫補充說，如果不是故意的，只是疏漏，例如忘記帶一本存摺，不會有法律責任。重點在有沒有故意隱匿，像是申請人的基本生活費實際上有二倍以上，不能申請補助，卻隱匿變成二倍以下來申請，那就要還錢，「沒有那麼嚴重，說要什麼法辦，不可能的事」。

(工商 )